Имплантация зубов
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ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТАЦИИ
Импланты и курение - осложнения
Имплантация зубов — это эффективный способ восстановления утраченных зубов, однако курение может существенно повлиять на результат процедуры. С одной стороны, импланты восстанавливают эстетику и функцию зубного ряда, повышая качество жизни. Они могут служить долго, если за ними ухаживать.
С другой стороны, курение является фактором риска для успешной имплантации. Никотин ухудшает кровоснабжение тканей, что может привести к осложнениям, таким как воспаление и отторжение импланта. Поэтому, прежде чем принять решение об имплантации, стоит подумать о вреде курения и постараться отказаться от этой привычки ради здоровья ротовой полости и будущих успехов в лечении.
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Почему имплантация — оптимальная
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Импланты и курение – последствия и осложнения
можно ли курить после имплантации зубов,
как можно снизить частоту отторжения имплантов у курильщиков.
Установка зубных имплантов у людей, у которых есть привычка курить, представляет собой серьезное решение, требующее особого внимания. Научные исследования однозначно указывают на то, что курение негативно сказывается на процессе приживления имплантов, что может существенно увеличить риск их отторжения. Это объясняется тем, что курение снижает приток крови к тканям, что затрудняет заживление и восстановление после хирургического вмешательства.
Согласно статистике, вероятность возникновения периимплантита – воспалительного процесса, возникающего вокруг импланта – и его отторжения у курильщиков значительно выше. Исследования показывают, что частота этих осложнений в два раза превышает таковую у некурящих пациентов. К примеру, около 8% курильщиков могут столкнуться с проблемами, связанными с отторжением установленных имплантов. Однако это не значит, что курение полностью исключает возможность успешной имплантации.
Важно помнить, что каждая ситуация индивидуальна, и многие курильщики могут успешно пройти процедуру установки имплантов. Тем не менее, для повышения шансов на удачный исход рекомендуется обратить внимание на свою привычку и, при возможности, сократить количество выкуриваемых сигарет или вовсе отказаться от курения на время после операции. Правильный подход и соблюдение рекомендаций стоматолога помогут минимизировать риски и добиться положительных результатов.
Курение и его влияние на имплантацию
Курение является серьёзным фактором, негативно воздействующим на приживление дентальных имплантов, что может значительно осложнить процесс восстановления зубного ряда. Во-первых, дым, содержащийся в сигаретах, вызывает термическое воздействие на ткани ротовой полости. Это приводит к ожогам слизистой оболочки, которые, в свою очередь, способствуют гиперкератозу и замедляют процессы заживления. В результате, формирование здоровой десны затягивается, а риск появления периимплантита, воспаления, возникающего вокруг импланта, увеличивается.
Во-вторых, курение снижает продукцию слюны, что вызывает хроническую сухость рта. Дефицит слюны не только усложняет процесс заживления десневой ткани, но и способствует активному размножению патогенных микроорганизмов. Это значительно повышает вероятность развития инфекций, которые могут закончиться отторжением импланта.
Кроме того, никотин вызывает спазм периферических сосудов, расположенных в слизистых и костных тканях рта. Это ограничивает кровоток, что ведет к недостатку кислорода и питательных веществ, необходимых для заживления. Замедленный приток крови крайне негативно сказывается на интеграции имплантов с костью.
Все вышеизложенные факторы закономерно приводят к ухудшению заживления после операции и ослабляют местный иммунитет слизистой рта. Это создает благоприятные условия для размножения патогенных бактерий, что может вызвать воспалительные процессы в окружении импланта. В результате, у курильщиков наблюдаются значительно более высокие риски отторжения имплантов, что подчеркивает важность отказа от курения в период реабилитации после имплантации.
Основные вопросы пациентов относительно курения и имплантации
Курение — это важный фактор, который может существенно повлиять на успех стоматологической имплантации. Несмотря на существующие методики и специальные рекомендации, у пациентов возникает множество вопросов по этой теме. Ниже представлены основные из них.
Можно ли курить до процедуры имплантации?
Качество сращения импланта с костной тканью во многом зависит от продолжительности и интенсивности курения. У пациентов с длительным стажем курения процесс остеоинтеграции может быть значительно затруднён, а в некоторых случаях полностью отсутствовать. Особенно критично влияние курения в последние 3-4 недели перед операцией, когда происходит активная подготовка тканей к имплантации.
Можно ли курить после установки имплантов?
Курение в первые дни и недели после операции отрицательно сказывается на заживлении и может привести к воспалительным процессам, а также к преждевременной утрате импланта. Наибольший риск развития осложнений связан именно с курением в первые 3-4 недели после вмешательства, когда организму необходимо восстанавливать ткани и стабилизировать имплант.
Можно ли курить после того, как импланты прижились?
Хоть курение и не является прямым противопоказанием после завершения процесса приживления, важно учитывать, что оно может ускорить потерю костной ткани вокруг импланта. Исследования демонстрируют, что курящие пациенты теряют костную ткань на 0,16 мм в год быстрее, чем некурящие. Это может привести к серьёзным последствиям, особенно при наличии других факторов риска.
Кроме того, периимплантит у курильщиков может возникнуть даже после завершения этапа приживления. На рентгеновских снимках это проявляется потерей костной массы, а десна вокруг импланта может быть воспалённой, покрасневшей или отёчной. В редких случаях заболевание может протекать практически бессимптомно, что делает регулярное наблюдение за состоянием имплантов особенно важным.
Обсуждение этих вопросов с вашим стоматологом поможет сделать осознанный выбор и повысить шансы на успешную имплантацию.
Что делать людям, которые курят и планируют имплантацию зубов?
Оптимальные подходы и два разных типа имплантов, подходящих для курильщиков.
- Первый тип — это традиционные классические импланты, известные также как «кристальные». Их устанавливают в губчатую костную ткань альвеолярного отростка челюсти. Эти импланты хорошо зарекомендовали себя, но их использование у курильщиков может сопряжено с определенными рисками, связанными с заживлением и интеграцией.
- Второй тип — базальные или однофазные импланты, которые фиксируются в более глубоких слоях костной ткани. Эти импланты обеспечивают большую стабильность и снижают вероятность осложнений для курильщиков. Они могут стать оптимальным решением, особенно для тех, кто не намерен отказываться от вредной привычки.
При выборе имплантов для курящих людей важно учитывать особенности процесса заживления и возможные осложнения. Консультация с опытным специалистом может помочь определить наиболее подходящий вариант имплантации и виды имплантов для достижения наилучшего результата.
Установка классических (крестальных) имплантов
Классические импланты, также известные как костные, устанавливаются в те же участки челюстной кости, где находятся корни натуральных зубов. Это значит, что зона остеоинтеграции начинается непосредственно под слизистой оболочкой десны, что делает эту область уязвимой для воздействия никотина и патогенных микробов.
Как минимизировать риски?
Первым шагом является правильный выбор модели импланта. Успех процедуры во многом зависит от характеристик поверхности самого импланта. Импланты различных производителей имеют разные качества, и это существенно влияет на процесс остеоинтеграции. У курильщиков наблюдается не только замедление этого процесса, но и ухудшение надежности соединения материала с костью. К счастью, есть импланты с активными свойствами поверхности, которые способствуют остеогенезу и помогают в определенной степени компенсировать негативное влияние курения. Такие технологии, как ультра-гидрофильные поверхности, обработка ионами фтора и наличие фосфорных молекул на поверхности, играют ключевую роль.
Вот некоторые примеры имплантов с такими поверхностями:
- AstraTech (поверхность OsseoSpeed™)
- NobelBiocare (поверхность TiUnite®)
- Straumann (поверхность SLActiv®)
- Osstem (поверхность «СA»)
Следующий важный аспект – это выбор методики имплантации. Курильщикам не рекомендуется использовать одномоментное протезирование с немедленной нагрузкой на имплант. Это существенно увеличивает риск отторжения импланта. Также не стоит применять одноэтапную методику, когда в конце операции устанавливается заживляющий абатмент, который формирует контур десны. В этом случае слизистая оболочка не герметизирует имплант, что делает его уязвимым для бактерий и никотина.
Наиболее подходящим вариантом для курильщиков будет двухэтапная методика имплантации. При этом имплант закрывается слизистой оболочкой сразу после операции, что предотвращает проникновение патогенных микроорганизмов и снижает влияние никотина на зону остеоинтеграции.
Выбор корректного подхода и моделей имплантов является залогом успешной имплантации, особенно для тех, кто ведет рискованный образ жизни, включая курение.
Установка базальных (однофазных) имплантов
При установке базальных (однофазных) имплантов следует выделить несколько ключевых аспектов, которые отличают эту методику от традиционного подхода. Базальные импланты, в отличие от крестальных, фиксируются в более низких, глубоких слоях костной ткани. Это означает, что их активная часть, отвечающая за остеоинтеграцию, расположена значительно глубже относительно слизистой оболочки, что минимизирует риск негативного воздействия патогенных бактерий и никотина на процесс интеграции с костью.
Благодаря такому расположению, случаи периимплантита и отторжения имплантов при использовании базальной техники значительно сокращаются, что является особенно важным для людей, которые курят. Примечательно, что эти импланты позволяют проводить протезирование всего через три дня после операции, что представляет собой важное преимущество для пациентов. Кроме того, методика не требует проведения костной пластики, даже в тех случаях, когда имеется недостаток объема костной ткани в зоне установки импланта.
Таким образом, базальные импланты становятся оптимальным выбором для заядлых курильщиков, предлагая надежное решение в области стоматологической имплантации. Также стоит отметить, что для реализации данной процедуры могут использоваться импланты от различных производителей.
Имплантация зубов и курение: плюсы и минусы
Выбор импланта — это только первая часть пути к восстановлению улыбки. Качественные импланты с ультра-гидрофильной поверхностью, возможно, даже с добавлением фосфора или фтора, могут значительно улучшить процесс интеграции с костной тканью. Но это лишь начало.
Не менее важна и хирургическая техника, которую выберет ваш стоматолог. Двухэтапная классическая методика с установкой крестообразных имплантов или базальный метод могут существенно повлиять на результаты операции. Важно, чтобы операции проходили с максимальным учетом анатомических особенностей пациента.
Однако одним из ключевых факторов успеха является ваше отношение к курению. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет за несколько недель до вмешательства и в период реабилитации (5-8 недель) — это важный шаг. Идеально, если вы сможете полностью отказаться от курения в это время.
Следует помнить, что даже после успешного приживления импланта, курение может сыграть злую шутку. Продолжая курить, вы рискуете столкнуться с ускоренной атрофией костной ткани вокруг импланта. Это выражается в снижении высоты десны и обнажении металлической части импланта. Такая ситуация особенно критична для передних зубов, где эстетика играет первостепенную роль, особенно у пациентов с высокой улыбкой.
Надеемся, что данная информация поможет вам взвесить все за и против курения в период имлантации и сделать осознанный выбор для сохранения здоровья вашей улыбки!
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Имплантация зубов
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4.17
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Установка временного имплантата, ортодонтического мини-винта
|
13000
|
4.18
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Установка одного цилиндрического имплантата системы
|
25000
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4.19
|
Установка формирователя десны
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5000
|
4.20
|
Пластика альвеолярного отростка (реконструкция костной ткани в области 1 зуба без стоимости материала)
|
20000
|
4.21
|
Операция костная пластика с исп. Биодеградируемых мат-ов по высоте (без стоимости материала)
|
87000
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4.22
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Операция косная пластика с исп. Биодеградируемых мат-ов по ширине (без стоимости материала)
|
65000
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4.23
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Синус лифтинг открытый ( без стоимости материала)
|
27000
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4.24
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Синус лифтинг закрытый (без стоимости материала )
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20000
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4.25
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Пластика мягких тканей при регенеративных вмешательствах
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12000
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4.26
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Пластика мягких тканей в области одного зуба или имплантата
|
15000
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4.27
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Использование коллагеновой губки Fibro-Gide, при пластики мягких тканей, при регенеративных вмешательствах
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40000
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Подраздел: Доп. Материалы используемые в хирургии
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4.28
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Использование мини винта (пина) для фиксации мембран (1шт)
|
3000
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4.29
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Использование одноразового костного скребка
|
20000
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4.30
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Использование остеопластических материалов Bio-Oss, Osteobio (0,5g) Inter Oss (0,5g)
|
25000
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4.31
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Использование мембраны резорбируемой «BioGidel», «GenOss» (10x20)
|
25000
All in 4
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4.4
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Установка 4-х имплантов системы NeoBiotech + временный протез из акриловой пластмассы
|
320000
|
4.41
|
Протез (постоянный) из акриловой пластмассы + композитные зубы на титановой балке на 4-х имплантах
|
270000
|
4.42
|
Протез (постоянный) из металлокерамики на 4-х имплантах
|
300000
|
4.43
|
Протез (постоянный) из диоксида циркония на 4-х имплантах
|
470000
All in 6
|
6.6
|
Установка 6-ти имплантов системы NeoBionech + временный протез из акриловой пластмассы
|
435000
|
6.61
|
Протез (постоянный) из акриловой пластмассы + композитные зубы на титановой балке на 6-ти имплантах
|
305000
|
6.62
|
Протез (постоянный) из металлокерамики на 6-ти имплантах
|
300000
|
6.63
|
Протез (постоянный) из диоксида циркония на 6-ти имплантах
|
532000
|Наименование
|Цена
|
Титановый зубной имплант (Alpha Bio)
|
220 $
|
Титановый зубной имплант (Strauder)
|
900 $
|
Титановый зубной имплант (Straumann, Ankylos)
|
320 $
|
Титановый зубной имплант (Nobel Biocare)
|
15 000 руб.
|
Наращивание кости
|
3 000 руб.
|
Колагеновая мембрана
|
5 000 руб.
|
Открытие импланта с помощью формирователя десны
|
8 000 руб.
|
Наращивание искусственной кости (Sinus Lift )
|
40 000 - 55 000 руб.
|
Операция по трансплатнации костных блоков
|
110 000 - 120 000 руб.
|
Металлокерамическая коронка на имплант
|
1 700 руб.
|
Циркониевая коронка на имплант
|
8 000 руб.
|
Пластмассовый протез балочной конструкциии с опорой на имплант
|
18 500 руб.
|
Пластмассовый протез с опорой на имплант с шариковым аттачментом
|
17 000 руб.
|
Замена резинки на абатменте
|
800 руб.
|
Извлечение импланта
|
3 000 руб.
|
Капа позиционирования имплантов
|
1 900 - 2 500 руб.
Важное условие для имплантации зубов
Наличие достаточного объема кости челюсти является важным условием для успешной установки имплантата. После удалении зуба костная ткань может начать атрофироваться, поэтому важно поддерживать ее тонус. У разных пациентов этот процесс может начинаться уже через несколько месяцев после удаления зуба.
Поэтому перед установкой имплантата врач проводит осмотр и изучает 3D снимок оценивая условия в костной ткани чтобы выбрать наиболее подходящую методику и размер имплантата. Сохранение костной ткани важно для долговременной стабильности имплантата.
Наши врачи используют методики позволяющие создать условия для установки имплантата. Это такие методики как:
- Пластика десны – мягко-тканная пластика. Эту методику используют наши специалисты почти при каждой установке имплантата.
- Остеопластика – это наращивание костной ткани по высоте и ширине, методика используется при отсутствии условий на уровне костной ткани. В современное время данная методика используется редко в зависимости от клинического случая.
- Синуслифтинг – эта методика используется при недостатке толщины костной ткани на верхней челюсти. эта методика также делиться на два типа: открытый и закрытый синуслифтинг.
Клиника Ситидент оказывает услуги
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Наша клиника имеет необходимое оборудование и материалы для наращивания костной ткани.
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Готовимся к имплантации правильно
Важно определить собрать данные анамнеза, рентгеновских снимков и 3D томографа. Выявить оптимальное местоположение для имплантации зубов воизбежании возможных осложнений.
После проведения всех предварительных мероприятий, врач составляет план лечения и обсуждает его с пациентом. Важно отметить, что грамотная подготовка перед имплантацией зубов является ключевым фактором для достижения успешного результата и долговременного сохранения имплантов.
Трехмерные снимки не только позволяют увидеть размеры и структуру костей, но и оценить состояние зубов. Эти данные помогают врачу провести точные измерения и спланировать операцию.
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Имплантация зубов является эффективным способом восстановления утраченных зубов. В процедуре имплантации используются имплантаты изготовленные на заводе из высококачественного сплава титана биосовместимого с организмом человека, которые устанавливаются челюсть безболезненно под местной анестезией. Качество имплантата является важным аспектом для правильного вживления в костную ткань.
Мы уделяем особое внимание качеству применяемых имплантатов, поэтому сотрудничаем только с надежными компаниями по поставке имплантатов.
После интеграции имплантата в костную ткань через 4-6 месяцев на имплантат устанавливаются коронки из диоксида циркония. То есть на имплантаты устанавливаются искусственные коронки – зубные протезы, которые придают дефекту зубного ряда естественный внешний вид и восстанавливают полноценную функциональность. После процедуры имплантации, пациент получает зубы, которые почти невозможно отличить от естественных.
Имплантация зубов позволяет вернуть комфорт в речи и приеме пищи, а также восстановить уверенность в себе и привлекательность улыбки. Это современный и долговечный метод замены отсутствующих зубов, который позволяет пациенту наслаждаться качественной жизнью и сохранять здоровье полости рта.
Зубной имплантат производится на специализированных заводах. Перед установкой имплантата пациенту проводят рентгенографию для детального изучения состояния челюстной кости. Если кость не достаточно плотная или недостаточно высокая, может потребоваться дополнительная операция по ее наращиванию.
После установки имплантата происходит процесс остеоинтеграции, когда кость срастается с имплантатом, образуя прочную связь. В этот период пациенту рекомендуется придерживаться особых правил гигиены и питания. После полного заживления проводится этап протезирования на имплантате, устанавливается коронка из диоксида циркония.
Зубной имплантат является надежным и долговечным способом восстановления зубного ряда. Он позволяет пациенту вернуть полноценную функцию жевания, а также придать естественную красоту и уверенность в себе.
Формирователь десны — это важный компонент зубного импланта, который обеспечивает эстетическую и функциональную гармонию десны с протезом. Он помогает создать правильную форму и контур десны вокруг импланта перед установкой протеза, благодаря чему реставрация выглядит естественно.
Керамическая коронка является самым надежным и эстетичным способом восстановления зубной эмали. Она идеально повторяет форму и цвет естественного зуба, обеспечивая при этом долговечность и комфорт. Установка керамической коронки может быть рекомендована в случае повреждения эмали, значительного износа или потемнения зуба. При правильном уходе и регулярных посещениях стоматолога коронка прослужит долгие годы, обеспечивая красивую улыбку и здоровые зубы.
Имплантация зуба — это современная методика восстановления зубного ряда, которая состоит из двух этапов.
На первом этапе проводится операция, в ходе которой специалист устанавливает имплантат. Это делается под местной анестезией, путем выполнения небольшого разреза десны, устанавливается имплантат, затем рана подшивается. При необходимости хирург-имплантолог проводит пластику десны в области имплантата, для восстановления эстетики.
Второй этап — изготовление коронки. После процедуры установки имплантата необходимо подождать несколько месяцев, чтобы зубной имплантат прижился с костью. После этого снимается слепок зуба, либо проводится цифровое сканирование челюстей и изготавливается коронка, которая будет красиво повторять форму и цвет остальных зубов.
Весь процесс проводится под местной анестезией в стерильных условиях, чтобы обеспечить максимальный комфорт пациента и предотвратить возможные осложнения. Важно качественно выполнить процедуру имплантации зуба и обеспечить долгосрочный эффект.
Имплантация зубов — это процедура, при которой отсутствующий или поврежденный зуб заменяется искусственным и восстанавливается эстетика улыбки. Имплантаты изготавливаются из биологически совместимого материала — высококачественного сплава титана, что позволяет им успешно интегрироваться в костной ткани.
Перед проведением имплантации специалист проводит комплексное обследование пациента. Он оценивает состояние зубов, слизистой оболочки, челюстной кости по 3D снимку и общее здоровье пациента. Это позволяет определить наиболее подходящий метод и место имплантации, а также исключить возможные противопоказания.
Процедура имплантации проводится под местным обезболиванием. Сначала в челюсть вводится имплантат, который закрепляется в кости. Затем, после заживления, на него устанавливается коронка, которая выполняет функцию искусственного зуба. Пациент получает эстетически привлекательную и функциональную замену потерянному зубу.
После проведения имплантации очень важно правильно ухаживать за имплантатами. Регулярное чистка зубов в домашних условиях при помощи зубной щетки, зубной нити, а также ирригатора для полости рта помогут сохранить долговечность имплантатов. Также рекомендуется посещать стоматолога для профессиональной чистки полости рта и контроля состояния имплантатов.
В итоге, имплантация зубов — это инвестиция в долгосрочное здоровье. При правильном подходе и соблюдении рекомендаций специалиста, имплантаты могут прослужить всю жизнь, принося удовлетворение и комфорт в повседневной жизни.